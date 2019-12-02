Вильнюс, , 15:50 — REGNUM В течение первых трех кварталов 2019 года пассажиропоток в аэропортах Литвы составил порядка 4,9 млн человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря.

Как отмечается в новейшем отчёте литовского министерства транспорта и коммуникаций, самыми популярными рейсами остались в направлении Великобритании и обратно: 20% всех пассажиров летают из/в Великобританию, 10% из/в Германию, 9% из/в Норвегию.

Самый высокий рост пассажиропотока за этот период зафиксирован в Каунасе (+16%). Грузооборот в аэропортах страны увеличился на 9,9%, большинство в Каунасе (+14%) и Вильнюсе (+9%).

Напомним, Великобритания является самым популярным направлением трудовой эмиграции среди литовцев.