Москва, , 15:44 — REGNUM У Газпрома достаточно денег, чтобы просто выкупить те компании, которые попадут под американские санкции, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США готовят санкции против компаний участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

«Насколько я могу судить, у Газпрома достаточно денег, чтобы просто выкупить те компании, которые попадут под американские санкции. И у Газпрома есть достаточный фронт работ, чтобы эти компании работали чуть не меньше, чем сейчас. Иными словами утрата рынка самих США и тех стран, которые пока еще им подчинены, вполне может быть компенсирована рынком Газпрома, — сказал Вассерман. — Поэтому непосредственно для Газпрома это обернется не потерями, а ростом возможностей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Bild распространило информацию о том, что США готовят санкции против компаний из ЕС, которые участвую в реализации проекта «Северный поток — 2». В частности, есть сведения, что под ограничительные меры может попасть компания Allseas (Швейцария), занимающаяся укладкой труб и кабелей под водой.

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