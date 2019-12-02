Москва, 2 декабря 2019, 15:44 — REGNUM У Газпрома достаточно денег, чтобы просто выкупить те компании, которые попадут под американские санкции, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что США готовят санкции против компаний участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Bild распространило информацию о том, что США готовят санкции против компаний из ЕС, которые участвую в реализации проекта «Северный поток — 2». В частности, есть сведения, что под ограничительные меры может попасть компания Allseas (Швейцария), занимающаяся укладкой труб и кабелей под водой.
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