Мурманск, , 15:44 — REGNUM В Мурманской области многодетным семьям предложат альтернативу земельным участкам — единовременную выплату в 340 тысяч рублей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Мы разработали новую меру поддержки многодетных семей. Сейчас многодетные могут получить земельный участок, чтобы, к примеру, начать строительство дома. По факту, более 1000 семей предпочли бы деньги взамен земли», — написал губернатор.

Денежную выплату можно будет потратить только на территории Мурманской области: на покупку жилья,на первый взнос или погашение ипотеки или на погашение кредитов и займов.

По данным агентства B-port, темпы строительства жилья на предоставляемых участках крайне низки — именно поэтому было принято решение о денежных выплатах. Пока в Заполярье начали строительство на своих участках только 43 семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, «замену» участков денежными выплатами начали практиковать и в других российских регионах. В Архангельской области, например, в обмен на участков можно получить 210 тысяч рублей. Это целевая выплата, она не может быть потрачена ни на что другое: нельзя приобрести другой участок, мебель, сделать ремонт. Ее можно внести в счет ипотеки, использовать для начала или продолжения строительства индивидуального жилого дома или кооперативной квартиры.