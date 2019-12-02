Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM По итогам октября 2019 года самой популярной моделью на авторынке Казахстана стал бизнес-седан Toyota Camry. Об этом 2 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчётный период в Казахстане было реализовано 620 единиц Toyota Camry.

На второй строчке разместились две модели — Ravon Nexia и Hyundai Solaris. У них одинаковый результат продаж — по 480 единиц.

Третье место заняла модель Hyundai Tucson. В октябре казахские автолюбители приобрели 370 единиц данного авто.

Российская же Lada Vesta лишь на пятом месте. Её в октябре предпочли купить 300 жителей России.

С января по октябрь 2019 года объем рынка новых легковушек в Казахстане вырос на 24,3% по сравнению с прошлым годом, и составил 54,3 тыс. единиц.

Напомним, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, в Казахстане зарегистрировано порядка 4,6 млн транспортных средств всех типов и прицепов

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