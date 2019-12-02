Москва, , 15:40 — REGNUM Красная икра — продукт вкусный и полезный. Никто в этом не сомневается. Польза икры заключается в содержании белка (более 30 г на 100 г продукта), который легко усваивается и состоит из незаменимых аминокислот, но есть и противопоказания заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. т. н Елена Мясникова, комментируя слова диетолога об употреблении красной икры.

«Большое содержание йода, который необходим для деятельности щитовидной железы. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые способны выводить из организма холестерин, провоцирующий развитие атеросклероза. Витамины А, Д, Е, С, РР и группы В, благотворно влияющие на различные функции организма человека.

Несмотря на пользу красной икры, имеются и противопоказания для ее употребления, а иногда, и полный запрет. Красная икра содержит большое количество соли — от 4 до 7 граммов на 100 грамм продукта при дневной норме 5 грамм, рекомендуемой ВОЗ.

Поэтому икру не рекомендуется употреблять людям, у которых наблюдается склонность к отекам, атеросклерозу, гипертонической и ишемической болезням, имеются другие заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания почек.

Наличие консервантов в икре способно спровоцировать аллергическую реакцию. Относительно высокое содержание соли в икре является опасным при мочекаменной, ишемической и гипертонической болезнях, заболеваниях почек.

Нежелательно употреблять икру детям до трех лет, принимая во внимание тот факт, что их желудочно-кишечный тракта неокончательно сформирован.

Наличие консервантов в красной икре также является опасным фактором, который может вызвать аллергические реакции у детей и взрослых, нарушения в работе иммунной системы и желудочно-кишечного тракта, головную боль и другие неприятные последствия.

Хочется предостеречь от покупки красной икры «с рук», что, к сожалению, может стать причиной пищевых отравлений из-за нарушений санитарных требований при производстве, упаковке, транспортировке и хранении этого продукта.

Покупать красную икру нужно только в торговых предприятиях, в которых обязательно проверяется качество и безопасность любимого многими продукта», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, врач-диетолог считает, что икра лососевых рыб может вызвать проблемы со здоровьем у людей из-за большого содержания в ней холестерина и соли.

Читайте также: Врач-диетолог предупредила о возможном вреде «красной икры» для здоровья