Чебоксары, , 15:38 — REGNUM Привокзальную автостанцию в Чебоксарах по делу о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» выкупает предприниматель Андрей Иванов. Примечательно не только то, что первоначально её продавали более чем за 60 млн рублей, а теперь «лучшей ценой» стала сумма в 35,5 млн рублей, но и то, что покупатель чудесным образом получил регистрацию в качестве ИП перед предложением цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Единым лотом на торги была выставлена автостанция «Привокзальная» (лот № 3), которая расположена в Чебоксарах по улице Привокзальная, д. 1в. Тоги проводились в форме публичного предложения, которые начали приниматься в августе 2019 года: на тот момент начальная цена составляла 43 241 770 рублей, шаг аукциона — 2%, цена снижалась каждые десять дней.

Согласно документу, лучшую цену предложил индивидуальный предприниматель Андрей Иванов — 35,5 млн рублей. Он и признан победителем торгов.

По данным ЕГРЮЛ, в качестве индивидуального предпринимателя Андрей Иванов был зарегистрирован 7 ноября 2019 года в Чебоксарах, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В качестве дополнительных указано 17 видов деятельности. Отметим, что ранее Иванов уже числился индивидуальным предпринимателем, но в 2008 году «прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения». Тогда основным видом деятельности было указано «предоставление кредита».

Как сообщало ИА REGNUM, автостанция «Привокзальная» не раз выставлялась на торги: в феврале вокзал продавался с начальной ценой в 60,058 млн рублей, затем он подешевел до 54,052 млн рублей, в августе цена упала до 43,2 млн рублей. С учётом предложенной суммы в 35,5 млн рублей, автовокзал подешевел по сравнению с первоначальной стоимостью почти в 1,7 раза.

Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Предприятие обслуживало более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.