Вильнюс, , 15:37 — REGNUM Правительство Литвы одобрило запрет на изготовление и продажу по всей стране биоразлагаемых пластиковых пакетов — стандартных пластиковых пакетов для бытовых отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря. Заключение о необходимости запрета подготовило министерство защиты окружающей среды, а в парламент предложение внесла Виргиния Вингрене, однако её законопроект расширили.

Было решено запретить не только пластиковые пакеты, но и все пластиковые упаковки, одноразовые контейнеры для пищевых продуктов и напитков из пенополистирола и одноразовые стаканчики для напитков.

Также предлагается запретить средства гигиены с элементами пластмассы («ушные палочки»), столовые приборы из пластмассы (вилки, ножи, ложки, соломки), тарелки, палочки для воздушных шаров и так далее.

Введение этих запретов необходимо для того, чтобы включить в национальный закон директиву ЕС о снижении воздействия на окружающую среду некоторых изделий из пластмассы.