Сеул, , 15:39 — REGNUM Южная Корея заняла 19-е место по Индексу добросовестности государственных служащий (Index of Public Integrity). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS).

Известно, что в 2015 году Южная Корея занимала в данном списке 23-е место, в 2017 году — 24 место.

Отметим, что в первую тройку входят Норвегия, Дания и Польша.

Индекс добросовестности государственных служащих — индекс, разработанный ERCAS при поддержке Европейского союза, оценивающий уровень коррупции в стране. Публикуется раз в два года с 2015 года.

По матрице рисков взяточничества (Bribery Risk Matrix), опубликованной международной общественной организацией TRACE, Южная Корея занимает 23-е место. Известно, что среди 200 стран рейтинга Южная Корея находится в группе низкого риска взяточничества.

В 2017 году Южная Корея занимала 33-е место, в 2018 году — 25-е место в списке. Отмечается, что среди стран Азии Южная Корея расположилась выше Японии (25-е место) и Тайваня (26-место), но ниже Гонконга (10-е место) и Сингапура (12-е место).

В первую тройку входят Новая Зеландия, Норвегия и Дания.