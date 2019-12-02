Томск, , 15:31 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил томских газовиков с успешным запуском магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Поздравления от Жвачкина получил коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск».

В обладминистрации напомнили, что Жвачкин, будучи президентом ОАО «Востокгазпром», в начале 2000-х годов курировал развитие газовой отрасли на востоке России.

«Газпром» — крупнейшая мировая энергетическая компания. И то, что именно томским газовикам было поручено отвечать за строительство «Силы Сибири», — не случайность, а закономерность», — подчеркнул томский губернатор.

По его словам, «Газпром трансгаз Томск» — восточный форпост «Газпрома» и поставщик кадров для всей газовой отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ввели в эксплуатацию магистральный газопровод «Сила Сибири». Объект обеспечит поставки российского газа в Китай в течение 30 лет.

Читайте также: Путин и Си открыли «Силу Сибири» для России и Китая — трансляция