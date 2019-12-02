Ташкент, , 15:26 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве подписали узбекиатсанское агентство «Узстандарт» и китайская администрация по регулированию рынка Нанкина, сообщает 2 декабря издание «Подробно.uz».

30 ноября в Ташкенте прошли переговоры представителей обоих ведомств. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в области метрологии, оценки соответствия и испытания продукции.

Отмечается, что меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках проекта «Один пояс — один путь». Агентство «Узстандарт» намерено устранить торговые барьеры через внедрение международных стандартов оценки соответствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре правительство Узбекистане опубликовало проект постановления о мерах, направленных на защиту прав потребителей и совершенствование работ по сертификации потребительской продукции.

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