Абуджа, , 15:32 — REGNUM Африканский банк развития (АБР) одобрил предоставление Нигерии кредита в размере 210 миллионов долларов США для модернизации ветхой национальной сети передачи и распределения электроэнергии. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В соответствии с официальным сообщением банка, кредит для Нигерийской компании по передаче электроэнергии (TCN) обеспечит строительство по всей стране двухцепных четырехпроводных линий электропередачи на 330 кВ и подстанций.

Проект, финансируемый АБР, будет реализован в семи штатах и улучшит мощность энергосистемы там, где она наиболее ограничена, отмечают эксперты.

Напомним, что Нигерия приватизировала большую часть своего энергетического сектора в 2013 году, но сохранила контроль над электросетью, управляемой TCN. Большая часть электроэнергии в стране вырабатывается тепловыми электростанциями, которые используют газ, отмечают репортеры.

По словам исполняющего обязанности вице-президента АБР по энергетике Уэйла Шонибаре, проект также улучшит экспорт электроэнергии и интеграцию региональной энергосистемы в «западноафриканский энергетический пул», особенно через соединения Нигера и Бенина.