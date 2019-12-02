Нур-Султан, , 15:21 — REGNUM По итогам октября 2019 года казахские автолюбители приобрели 6,3 тыс. единиц новых легковых машин, что на 20,8% больше аналогичного периода 2018 года. Об этом 2 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным журналистов, первое место среди автокомпаний на рынке Казахстана занимает Hyunda. Продажи машин этого бренда в октябре увеличились на 57,4%, до 1390 единиц. На втором месте находится японская компания Toyota с результатом 1250 проданных авто. Это на 14,8% больше прошлогоднего результата.

Отмечается, что на долю этих двух брендов приходится более 40% всего местного авторынка.

Тройку лидеров замыкает российский бренд Lada — 1 070 проданных авто. Здесь мы наблюдаем падение на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Четвертое и пятое места занимают соответственно узбекский Ravon (620 ед.) и KIA (300 ед).

Напомним, по данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса, за девять месяцев текущего года в Казахстане было произведено 33 500 транспортных средств, что на 47,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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