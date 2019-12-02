Москва, , 15:02 — REGNUM Кружковое движение НТИ и Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского запускают проект «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике». Он нацелен на подготовку нового поколения технологических лидеров по направлению Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ), создание и интеграцию в образовательный процесс комплексной системы подготовки школьников и студентов к российским и международным технологическим состязаниям.

Проект одобрен на заседании Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России и будет реализован до 2022 года совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и ООО «Центр развития робототехники» (ЦРР).

«Для Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского очень почетно совместно с Кружковым движением НТИ готовить будущих высококлассных робототехников в масштабах всей страны. Реализация этого проекта позволит распространить опыт нашего вуза в работе со школьными и студенческими командами и вовлечь в движение сотни молодых талантов из разных регионов», — подчеркнул руководитель проекта, ректор МГУ им. адм. Г.И. Невельского Денис Буров.

«Сегодня все ключевые соревнования по морской робототехнике проходят во Владивостоке, здесь же сосредоточены сильнейшие команды страны, способные достойно представлять Россию на международной арене. С 2008 года студенческие и школьные команды, подготовленные в МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, ЦРР и ДВФУ, с успехом выступают на международных соревнованиях, неоднократно становились чемпионами и призерами. Запуск проекта в рамках дорожной карты «Кружковое движение» НТИ позволит масштабировать опыт, накопленный на Дальнем Востоке, и создать по всей стране новые центры молодежной морской робототехники, где будет расти следующее поколение технологических лидеров», — отметил президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

В рамках проекта с 2020 года запланированы ежегодные соревнования по подводной робототехнике с участием 100 команд и свыше 1000 школьников и студентов по всей стране, лучшие из которых будут представлять Россию на престижных международных соревнованиях.

По мнению инициаторов проекта, одним из главных барьеров внедрения подводной робототехники в образовательный процесс остается дефицит квалифицированных наставников. Для их подготовки запланированы ежегодные летние и зимние школы, в которых за три года пройдут обучение как минимум 120 наставников. В помощь наставникам, учителям, школьникам и студентам также разработают методические материалы: вебинары, видеоуроки, образовательные конструкторы по подводной робототехнике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».