Москва, 2 декабря 2019, 15:02 — REGNUM Кружковое движение НТИ и Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского запускают проект «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике». Он нацелен на подготовку нового поколения технологических лидеров по направлению Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ), создание и интеграцию в образовательный процесс комплексной системы подготовки школьников и студентов к российским и международным технологическим состязаниям.
Проект одобрен на заседании Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России и будет реализован до 2022 года совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и ООО «Центр развития робототехники» (ЦРР).
В рамках проекта с 2020 года запланированы ежегодные соревнования по подводной робототехнике с участием 100 команд и свыше 1000 школьников и студентов по всей стране, лучшие из которых будут представлять Россию на престижных международных соревнованиях.
По мнению инициаторов проекта, одним из главных барьеров внедрения подводной робототехники в образовательный процесс остается дефицит квалифицированных наставников. Для их подготовки запланированы ежегодные летние и зимние школы, в которых за три года пройдут обучение как минимум 120 наставников. В помощь наставникам, учителям, школьникам и студентам также разработают методические материалы: вебинары, видеоуроки, образовательные конструкторы по подводной робототехнике.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».