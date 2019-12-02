Киев, , 14:50 — REGNUM Министр энергетики Украины Алексей Оржель подтвердил, что без транзита российского газа зимой могут возникнуть некие «технические проблемы с газоснабжением» в отдельных городах страны.

Об этом он заявил сегодня, 2 декабря, на брифинге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ситуация резко осложнится, подчеркнул министр, если февраль и март будут холодными.

«В наиболее холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему», — сказал Оржель.

Он не уточнил, какие конкретно города могут пострадать в этом случае.

Вместе с тем министр добавил, что это единственный технический риск, который может быть для Украины нынешней зимой, и других проблем нет.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины ранее заявляли, что накопленные запасы газа позволяют без проблем пройти нынешнюю зиму вне зависимости от развития ситуации с транзитом российского газа.

Президент России Владимир Путин в октябре заявил, что риск прекращения транзита через Украину существует, хотя Москва и не хочет идти на радикальный вариант.