Сочи, Краснодарский край, , 14:49 — REGNUM Введением в строй газопровода «Сила Сибири» президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ознаменовали достижение очередного этапа экономического и, соответственно, геополитического сближения двух стран, а также наглядное воплощение поворота России на Восток. Так, политический обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис прокомментировал торжественный запуск магистрального газопровода.

«Российский президент отметил, что таким образом Россия и Китай сделали значительный шаг в сторону наращивания взаимного товарооборота до 200 млрд долларов в год. Таким образом РФ снижает критичность зависимости своей внешней торговли от Западной Европы.

По плану, «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год через 12 месяцев и тем самым обеспечит получение примерно 8,6 млрд долларов экспортной выручки ежегодно. Кроме того, магистраль способствует ускорению развития Чаяндинского (Якутия) и Ковыктинского (Иркутская область) газовых месторождений, а также промышленных мощностей Дальнего Востока в целом», — напомнил Александр Запольскис.