Ярославль, , 14:49 — REGNUM За несколько дней в Ярославской области собрано более 17 тысяч подписей против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище в Вологодской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском обкоме КПРФ.

Сбор подписей против строительства целлюлозного завода

Сбор подписей начался в Рыбинске на митинге 24 ноября, затем к нему подключились Ярославль и Тутаев. Основные акции прошли 1 декабря.

«Сейчас собрано более 17 тысяч подписей, ярославцы активно выражают свою позицию. Но сбор подписей не закрыт, он будет продолжаться еще две недели», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Письмо против строительства целлюлозного завода будет направлено Владимиру Путину, а также в ряд органов власти.

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