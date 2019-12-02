Москва, , 14:46 — REGNUM

Для участников специализаций конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовали завершающие тесты дистанционного этапа. В понедельник, 2 декабря в личных кабинетах участников конкурса стали доступны демотесты по трекам «Наука» и «Финансы и технологии». Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Для тех, кто подал заявку только на участие в основном конкурсе, дистанционный этап испытаний окончен. В середине декабря (12−13 декабря) они получат отчеты с результатами прохождения тестов, — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, — В личных кабинетах конкурсантов сегодня утром открылись демотесты по специализациям «Наука» и «Финансы и технологии». Основные тесты по этим трекам станут доступны с 00:01 3 декабря и завершатся 4 декабря в 23:59 времени того региона, от которого зарегистрировался участник. Таким образом, мы даем всем конкурсантам два дня на прохождение этого задания. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, на решение каждого выделено по 50 секунд. Прохождение теста займет у них около 35 минут».

«Целью запуска трека «Наука» мы ставили формирование сообщества лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за научное развитие страны. Среди участников, подавших заявки на наш трек, 24% являются кандидатами наук, а 3% — докторами наук, — рассказал наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, —В специализации «Наука» участники пройдут «Тест знаний в области научно-технологического развития России», оценивающий общенаучную эрудицию и компетентность в области управления наукой».

В специализации «Финансы и технологии» заложено два обязательных теста: 3−4 декабря пройдет «Тест по цифровым навыкам» — оцениваются знания современных цифровых технологий, искусственного интеллекта, анализа больших данных и т.д. (прохождение теста займет 40 минут); 6−7 декабря конкурсантам необходимо будет пройти «Опросник личностно-мотивационного профиля». Задача теста — определить поведенческий тип участника, его карьерную мотивацию, а также потенциальные факторы риска для продуктивной работы и построения карьеры (общее время прохождения теста — 55 минут).

«Тест управленческих компетенций в сфере охраны здоровья» по специализации «Здравоохранение» будет доступен для участников этого трека конкурса «Лидеры России» 6−7 декабря. Его прохождение займет 45 минут.

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты специализаций получат 12−13 декабря, как и участники основного конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфиналы треков будет допущено по 300 человек.

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