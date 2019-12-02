Москва, 2 декабря 2019, 14:46 — REGNUM
Для участников специализаций конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовали завершающие тесты дистанционного этапа. В понедельник, 2 декабря в личных кабинетах участников конкурса стали доступны демотесты по трекам «Наука» и «Финансы и технологии». Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
В специализации «Финансы и технологии» заложено два обязательных теста: 3−4 декабря пройдет «Тест по цифровым навыкам» — оцениваются знания современных цифровых технологий, искусственного интеллекта, анализа больших данных и т.д. (прохождение теста займет 40 минут); 6−7 декабря конкурсантам необходимо будет пройти «Опросник личностно-мотивационного профиля». Задача теста — определить поведенческий тип участника, его карьерную мотивацию, а также потенциальные факторы риска для продуктивной работы и построения карьеры (общее время прохождения теста — 55 минут).
«Тест управленческих компетенций в сфере охраны здоровья» по специализации «Здравоохранение» будет доступен для участников этого трека конкурса «Лидеры России» 6−7 декабря. Его прохождение займет 45 минут.
Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты специализаций получат 12−13 декабря, как и участники основного конкурса.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфиналы треков будет допущено по 300 человек.
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