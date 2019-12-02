Москва, , 14:44 — REGNUM Предложение Минюста понять можно — сейчас компания, не выплачивающая заработную плату сотрудникам, несет ответственность как за одно правонарушение, а сумма штрафов при этом просто смешная, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение ужесточить санкции за задержку зарплат.

«В случае, если ответственность будет «умножаться» на число сотрудников, сумма штрафов, конечно, вырастет пропорционально. Правда, пока трудно сказать, дойдет ли идея до реализации в том виде, в каком она предложена, и вообще дойдет ли. Так как появляется немалое количество спорных моментов.

По сути, в случае невыплаты заработной платы предприятие становится фигурантом огромного количества административных дел. Если речь идет о достаточно крупной компании, то счет этих дел может идти на тысячи.

С каждым делом предстоит разбираться отдельно (не факт, что все дела будут рассматриваться по единой унифицированной схеме, так как могут быть нюансы применительно к каждому отдельному сотруднику). Ведь в России не прецедентное право.

Да и объемы «бумажной» документации в этом случае будут просто колоссальными, не говоря уже о нагрузке на сотрудников судов, адвокатов и т. д.

Так что пока преждевременно строить какие-то прогнозы, какую участь ждет данное предложение», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат. Штраф в связи с невыплатой зарплат должен взиматься с предприятий по каждому отдельному сотруднику.

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