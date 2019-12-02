Ялта, Крым, 2 декабря 2019, 15:04 — REGNUM С 2020 году в Ялте земельный налог будут рассчитывать с учётом базового показателя кадастровой стоимости участков. Об этом 2 декабря журналистам сообщил начальник департамента экономического развития местной администрации Эдуард Онацкий.
По его словам, размеры налоговой ставки в зависимости от вида разрешенного использования будут составлять от 0,07 до 1,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Госдуму РФ внесли законопроект, направленный на исключение жилой недвижимости из понятия «средство размещения» для туристов. В частности, авторы инициативы хотят уточнить в законе, что под «средством размещения» может иметься в виду только нежилой фонд.