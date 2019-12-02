Ялта, Крым, , 15:04 — REGNUM С 2020 году в Ялте земельный налог будут рассчитывать с учётом базового показателя кадастровой стоимости участков. Об этом 2 декабря журналистам сообщил начальник департамента экономического развития местной администрации Эдуард Онацкий.

«У нас, как и в других регионах Крыма, этот вид налога начал взиматься с 2016 года, однако с учётом нормативной оценки земли. Начиная с 2020 года в качестве базового показателя будет использоваться кадастровая стоимость участков», — отметил чиновник.

По его словам, размеры налоговой ставки в зависимости от вида разрешенного использования будут составлять от 0,07 до 1,5%.

«Те, кто не согласен с кадастровой оценкой своих участков, смогут обратиться в комиссию при Госкомрегистре для её пересмотра», — добавил руководитель департамента экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Госдуму РФ внесли законопроект, направленный на исключение жилой недвижимости из понятия «средство размещения» для туристов. В частности, авторы инициативы хотят уточнить в законе, что под «средством размещения» может иметься в виду только нежилой фонд.