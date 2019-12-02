Киев, , 14:39 — REGNUM Следующий раунд для переговоров по транзиту газа между Украиной, Россией и ЕС может состояться на этой неделе, 5 декабря.

Об этом заявил журналистам сегодня, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник подчеркнул, что предварительные технические консультации состоялись, так что ничего не мешает провести основной раунд переговоров. Оржель добавил, что украинская и европейская стороны готовы к этому «в любой момент».

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября министры энергетики Украины и России провели двусторонние консультации в Вене. Оржель заявил, что эти консультации прошли конструктивно.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, что не исключает, что обсуждения газовых вопросов в рамках встречи с лидерами «нормандского формата» в Париже 9 декабря.