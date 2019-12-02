Киев, , 14:34 — REGNUM Россия и Украина в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора. Об этом заявил глава украинского минэнерго Алексей Оржель 2 декабря на брифинге.

До окончательных решений об объёмах и сроках, а также о компенсации для Киева, сторонам нужно отработать все технические моменты. Технический процесс проходит очень активно, между Киевом и Москвой идут технические консультации, отметил министр.

Украина готова принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл в международных судах, добавил Оржель. Он также пояснил, что украинская сторона максимально координирует с ЕС вопросы поставок и сроков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на транзит газа по территории Украины либо заключить новое соглашение по транзиту, означающее отказ от взаимных претензий.

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