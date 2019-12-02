Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Ряд дилеров чешской автокомпании Skoda в Санкт-Петербурге начали принимать заказы на рестайлинговый лифтбек Superb. Об этом сообщает Tarantas.news.

Стоимость модели составляет около 2,097 млн рублей. При этом данный автомобиль представлен в двух комплектациях — Ambition и Style. Кроме того, автопроизводитель предлагает спецверсию Laurin & Klement, которая получила название в честь основателей марки Skoda.

Все эти версии идут с турбированным двигателем TSI на 2 л, мощность которого составляет 190 л. с. Агрегатируется он в паре с семиступенчатым «роботом».

Длина рестайлингового автомобиля выросла до 4869 мм, высота стала 1469 мм, а вот его колесная база и ширина не изменились.

Предлагаются три варианта окраски Superb — в два базовых цвета и еще 11 с эффектом «металлик». Причем в цветовую гамму добавлены два новых цвета — синий Race Blue и черный Crystal Black.

Напомним, что на следующий год должны появится еще две модификации Skoda Superb.

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