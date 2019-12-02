Томск, , 14:16 — REGNUM Самая высокая в Сибирском федеральном округе (СФО) цена на крупу гречневую ядрицу по состоянию на 25 ноября 2019 года зафиксирована в городе Кызыле (Тува) — 63,76 рубля за килограмм. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

Самая низкая цена зафиксирована в Барнауле (Алтайский край) — 46,62 рубля за килограмм.

Цена в Томске — 53,75 рубля за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, самый дорогой в Сибири хлеб — в Красноярске (63,02 рубля за килограмм).

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