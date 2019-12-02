Пекин, , 14:14 — REGNUM Импорт Китаем природного газа замедлился в октябре 2019 года, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР (NDRC), передает газета China Daily.

Китай импортировал 9,34 млрд кубометров природного газа в октябре текущего года, что на 5,7% ниже в годовом исчислении. За первые десять месяцев импорт природного газа достиг 106,8 млрд кубометров, что на 8,4% выше в годовом исчислении.

Добыча достигла 14,67 млрд кубометров газа в октябре, что на 9,2% выше, чем годом ранее. В то же самое время за первые десять месяцев года Китай добыл 142,3 млрд кубометров природного газа, что на 10,2% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин вместе с президентом России Владимиром Путиным 2 декабря запустили газопровод «Сила Сибири», через который в Китай будет прокачиваться 38 млрд кубометров газа в год.

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