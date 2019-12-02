Бишкек, , 14:04 — REGNUM По итогам ноября 2019 года объем потребления электроэнергии в Киргизии составил 1,625 млрд кВт∙ч, что на 2,9% меньше, чем в ноябре 2018 года. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Киргизии».

В октябре 2019 год потребление электроэнергии в республике составило 1,078 млрд кВт∙ч, что на 9,9% больше, чем годом ранее. Ранее в республике были введены лимиты на потребление электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября заведующий сектором развития возобновляемых источников энергии государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Бекнур Маратбеков заявил, что в системе электроснабжения потенциал экономии составляет 30−40%.

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