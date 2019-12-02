Берлин, , 14:04 — REGNUM Автопроизводитель Audi AG (входит в группу Volkswagen) намерен сократить до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии в период до 2025 года. Об этом сообщили в немецкой автокомпании.

Сокращение рабочих проходит в рамках программы оптимизации операций компании. По расчётам автопроизводителя, сокращение персонала добавит к прибыли предприятия в следующие 10 лет сумму около 6 млрд евро. При этом немецкая компания планирует вложить эти средства в разработку технологий электрифицированных авто и цифровых сервисов.

По договоренности с профсоюзом, сокращения будут проведены на добровольной основе со стороны работников, а также за счет раннего выхода на пенсию.

Административный аппарат также не избежит сокращений, а 50 тыс. работников, которые сохранят свои рабочие места, получат страховку от сокращений на ближайшие девять лет.

Сообщается также, что автокомпания планирует создать порядка 2000 новых рабочих мест в новых для нее сферах электрификации и дигитализации.

Напомним, тюнеры из ателье ABT Sportsline представили «патрульный» универсал на базе модели Audi RS4 Avant.

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