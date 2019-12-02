Москва, , 13:59 — REGNUM Перекос в уровнях зарплат между регионами связан с тем, что власти РФ ориентируются на прибыль от продажи сырья, а не на доход от развития промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Рейтинг регионов по уровню зарплат возглавила Чукотка, где средняя зарплата у 32% работников превышает 100 тыс. рублей. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, а на третьем — Москва. В лидерах также оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область — более 20% граждан в этих регионах получают зарплату более 100 тыс. рублей.

«За счет «северных надбавок» уровень заработных плат в северных регионах традиционно один из самых высоких по стране. Также на уровне заработных плат сказывается тот факт, что здесь развита добыча ресурсов», — заявил Сигал.

В целом, по его словам, на показатели зарплат в субъектах РФ оказывают влияние факторы экономической и финансовой деятельности. Так, чем более развит регион с точки зрения промышленности и чем более прибыльно работает региональная экономика, тем выше средний уровень зарплат.

«Перекос в средней зарплате в регионах объясняется тем, что и в экономике существует серьезное неравенство: добыча полезных ископаемых, идущих на экспорт, оплачивается гораздо выше труда в сфере агропромышленности, например. Задача «выравнивания» регионов по средней заработной плате — это вопрос ориентации государства: пока оно заинтересовано в получении прибыли не от развития промышленной сферы, а от продажи сырья, так и будет», — объясняет Сигал.

Так, по его словам, для того, чтобы регионы могли развивать промышленность, АПК, экономику, необходима комплексная работа, в частности, направленная на сокращение количества дотационных регионов.