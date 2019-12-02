Токио, , 13:55 — REGNUM Число южнокорейский туристов, которые останавливаются в традиционных отелях рёкан и простых отелях Японии, сократилось почти на 63%. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию.

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2019 года число туристов из Южной Кореи, бронирующих номера в отелях Японии, сократилось на 62,4%, до 296 тыс. человек.

Известно, что снижение показателей было зафиксировано в 45 из 47 административных районах страны. В частности, наибольший отток корейских посетителей был зафиксирован в префектурах Сага (88,5%), Оита (83,7%) и Нагасаки (83,6%).

Как отмечают специалисты, в сентябре число южнокорейских туристов, посещающих Японию, сократилось на 49,2%.

Рёкан — гостиница в традиционном японском стиле. Для иностранных туристов рёкан является одной из главных достопримечательностей Японии.