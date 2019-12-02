Бишкек, , 13:45 — REGNUM В 2018 году за чертой бедности проживали 22,4% населения Киргизии, из которых 0,6% — в состоянии крайней бедности. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Бедность в сельской местности сложилась на уровне 23,7%, что на 3,6% выше уровня бедности в городских поселениях.

В Киргизии по итогам минувшего года насчитывалось 365,2 тысячи получателей государственных пособий. При этом численность получателей социальных пособий за последние пять лет увеличилась на 14%.

Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми получают 89,3 тысяч киргизстанских семей или 276,4 тысячи человек, а получателями социальных пособий являются 88,8 тысячи жителей Киргизии.