Москва, , 13:40 — REGNUM Продажи китайского кроссовера Geely Coolray (Geely SX11) в РФ стартуют в первой половине 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Более точную информацию о ценах и о сроке официального запуска новинки компания опубликует в ближайшее время.

На данный момент модельная линейка Geely в России представлена автомобилями: Geely Atlas, Emgrand GT, Emgrand 7 и Emgrand X7. Кроме того, в ближайшее время на авторынке России появится модель GS.

Напомним, с января по октябрь текущего года дилеры Geely в России продали 7260 машин. Это в 3,2 раза больше, чем год назад. Самой популярной моделью в отчётный период стал внедорожник Geely Atlas с результатом продаж 5841 единица.

Напомним также, что в ноябре текущего года российские дилеры китайского автопроизводителя Geely в РФ скорректировали цены на три модели: Emgrand 7, Atlas и Emgrand X7.

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