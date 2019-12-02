Ростов-на-Дону, , 13:31 — REGNUM В Ростовской области планируется установить границы между муниципальными образованиями. Открытый конкурс в электронной форме объявило на сайте госзакупок региональное министерство строительства, архитектуры и территориального развития, сообщает ИА REGNUM.

На «Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами РФ, границах муниципальных образований» выделено 45,5 млн рублей. Средства выделены из региональной казны.

Работы должны быть выполнены, включая внесения сведений о местоположении границ муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости, не позднее 10 декабря 2020 года, следует из документации.