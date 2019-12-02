Киев, , 13:26 — REGNUM Цены на газ для населения Украины будут полностью рыночными с 1 мая 2020 года, заявил журналистам сегодня, 2 декабря, украинский министр энергетики Алексей Оржель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнил, что правительство приняло решение, которым зафиксировало цену на газ для населения Украины на весь нынешний отопительный сезон. Согласно этому распоряжению, цена составит 6,96 грн за кубометр с НДС, но без тарифов на транспортировку. У потребителей есть выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены, надеясь, что рыночная цена окажется меньше.

«С 1 мая действие страховой цены будет прекращено и будет полноценный рынок», — заявил Оржель.