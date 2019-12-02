Сеул, , 13:26 — REGNUM В ноябре 2019 года объем продаж южнокорейской автомобилестроительной компании Renault Samsung Motors сократился на 15,3%, до 15 749 единиц. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в ноябре текущего года внутри страны было продано 8 076 автомобилей, за рубежом — 7 673 автомобиля, что на 3,9% и 24,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в прошлом месяце южнокорейская компания продала 5648 автомобилей QM6, что на 50,7% больше, чем в ноябре прошлого года, 975 автомобилей SM6, 58 электрокаров SM3 Z.E., 167 двухместных электрокаров Renault Twizy и 210 малотоннажных автомобилей Renault Master.

В период с января по ноябрь 2019 года общий объем продаж компании сократился на 22,7%, до 161 733 автомобилей. В частности, продажи на внутреннем рынке сократились на 3,4%, за рубежом — на 34,5%.