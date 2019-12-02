Москва, , 13:25 — REGNUM Автозавод КамАЗ с момента начала производства кабин К4 в декабре 2013 года выпустил 25-тысяч экземпляров каркасов кабин. Об этом сообщает пресс-служба КамАЗа.

Приказ о подготовке сборки новой кабины был подписан в марте 2013 года. Через три квартала на новой линии были произведены первые 45 каркасов кабин. Ещё через три года с конвейера сошёл 5-тысячный каркас. В октябре 2017 года количество выпущенных кабин выросло до 10 тыс.

Кабиной К4 комплектуются тягачи КамАЗ-5490, самосвалы КамАЗ-6580, КамАЗ-65 801 и бортовая машина КамАЗ-65 207. Сообщается, что на прессово-рамном предприятии КамАЗа полностью освоена сварка и окраска каркаса кабины К4, а также локализована штамповка 64 входящих в изделие деталей.

Всего за сутки на предприятии собирают 70 каркасов кабин.

Напомним, официальный дилер КамАЗ — компания Autocentro ZED S.A. построила на Кубе в особой зоне экономического развития ZEDM дилерский центр российского автопроизводителя грузовых машин. Он размещён в 45 км от Гаваны.

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