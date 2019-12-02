Челябинск, , 13:13 — REGNUM В Челябинске возобновлена работа двух автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

2 декабря снова начал работать маршрут № 71. На линии курсируют три автобуса. Также возобновили маршрут № 81, там на линии ходит пока один автобус.

Глава городского управления транспорта Максим Кичеев обещает, что такая ситуация с малым числом курсирующих на маршрутах автобусов не будет вечной. На 71-м должно ходить восемь автобусов большого класса. В течение двух недель этого планируют достичь. Также власти обещают усилить автобусами 81-й маршрут.