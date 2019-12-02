Орел, , 13:12 — REGNUM Орловская и Ивановская области оказались в конце рейтинга российских регионов по уровню заработной платы, который опубликовало РИА «Новости».

Орловская область заняла в этом рейтинге 83 место, доля работающих с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц здесь составляет 0,9%, а вот доля жителей, получающих менее 15 тыс. рублей — 21,6%. Медианная зарплата в регионе составляет, по данным рейтинга, 22,3 тыс. рублей, а самые распространённые размеры заработков колеблются от 15 до 32 тыс. рублей.

Ивановская область также оказалась в аутсайдерах рейтинга — на 81 месте. Доля жителей, зарабатывающих более 100 тыс. рублей, как и в Орловской области составляет 0,9%, доля тех, у кого зарплата ниже 15 тыс. рублей — 24,9%. Средняя зарплата в регионе 21,4%, а самая распространённая сумма зарплаты колеблется от 14 до 21 тыс. О том, что в Ивановской области население живёт бедно, не раз говорил губернатор Станислав Воскресенский. Так, ранее он призвал чиновников более эффективно расходовать деньги.

Добавим, что, по данным рейтинга, лидерами по уровню зарплат стали Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области — там зарплату в 100 и более тысяч рублей получает каждый пятый житель. Среди регионов ЦФО в верхней части списка оказались Калужская (29 место), Тульская (38), Воронежская (44).