Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM Базовый перевозчик ростовского аэропорта «Платов» открыл прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Тель-Авивом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 декабря.

По словам исполнительного директора авиакомпании «Азимут» Эдуарда Теплицкого, «Тель-Авив — Ростов — достаточно востребованное направление как для ростовчан, так и для жителей Израиля».

Первые рейсы совершены 1 декабря, в дальнейшем будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Ранее прямое авиасообщение в Тель-Авив было открыто из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи и Минеральных Вод.

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