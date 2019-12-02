Москва, , 13:10 — REGNUM Ничего удивительного в том, что каждый год 5−6 регионов России занимают первые строчки рейтинга по высокой заработной плате, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя уровень зарплат в стране.

«За прошедший год Москва так и осталась на третьем месте, а вот Ямало-Ненецкий АО и Чукотский АО поменялись местами. В 2018 году Чукотский АО был на первом месте. Следующие три строчки занимают регионы, которые и в прошлом году были в числе первых.

В этих регионах самая благоприятная ситуация с уровнем безработицы (он значительно ниже среднего по России и в несколько раз ниже, чем в регионах с самыми низкими заработными платами), с трудоустройством.

Но регионов, где средняя заработная плата выше 70 тыс. руб., меньше 10. А вот регионов, где средняя заработная плата меньше 30 тыс. руб., больше половины.

Отрадно, что в этом году существенно сократилось количество регионов с заработной платой ниже 15 тыс. руб. Это регионы, где достаточно высокий уровень безработицы, где почти не создаются новые рабочие места, где нет крупных промышленных центров.

Но в целом это тревожный симптом социального расслоения общества и большой дифференциации в доходах», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести российских регионах доля работников, чьи заработные платы составляют более 100 тыс. рублей в месяц, более 20%.

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