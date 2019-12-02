Чебоксары, , 13:05 — REGNUM История с завалами мусора возле аэропорта Чебоксар получила новое продолжение. Общественники после очередного рейда констатируют, что уборка мусора была проведена формально, «для галочки», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского регионального отделения ОНФ.

Мусор возле аэропорта Чебоксар Onf.ru

Активисты ОНФ в очередной раз выехали на место свалок строительных и бытовых отходов в охранной зоне линий электропередач в Чебоксарах, а также навалы мусора возле аэропорта. По итогам рейда общественники констатируют, что мусорные объекты «ликвидированы лишь частично и с нарушением требований законодательства», попросив привлечь «к ответственности представителей профильных органов власти за бездействие».

Общественники считают, что мусор убрали «для галочки» Onf.ru

«Самая объёмная свалка, расположенная рядом с системой захода на посадку и территориально относящаяся к Синьяльскому сельскому поселению, наполовину засыпана грунтом. Общественники сомневаются в том, что отходы, даже частично, извлекались из оврага и вывозились на санкционированный полигон.», — говорят общественники, отметив, что не был убран и ряд других свалок — в частности, навалы из резиновых покрышек, строительного и бытового мусора.

Эксперты ОНФ считают, что за это время участке «уже имеются следы новых загрязнений». В связи с тем, что уборка проводилась «для галочки», общественники обратились в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в ходе экологического рейда члены ОНФ обнаружили девять незаконных свалок рядом с международным аэропортом. Это не только крупногабаритный мусор, но и органические отходы, что привлекает стаи птиц. Самая крупная свалка образовалась на территории Синьяльского сельского поселения.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественники предупреждают о свалках и птицах возле аэропорта Чебоксар