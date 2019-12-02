Чебоксары, 2 декабря 2019, 13:05 — REGNUM История с завалами мусора возле аэропорта Чебоксар получила новое продолжение. Общественники после очередного рейда констатируют, что уборка мусора была проведена формально, «для галочки», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского регионального отделения ОНФ.

Мусор возле аэропорта Чебоксар
Мусор возле аэропорта Чебоксар
Onf.ru

Активисты ОНФ в очередной раз выехали на место свалок строительных и бытовых отходов в охранной зоне линий электропередач в Чебоксарах, а также навалы мусора возле аэропорта. По итогам рейда общественники констатируют, что мусорные объекты «ликвидированы лишь частично и с нарушением требований законодательства», попросив привлечь «к ответственности представителей профильных органов власти за бездействие».

Общественники считают, что мусор убрали «для галочки»
Общественники считают, что мусор убрали «для галочки»
Onf.ru
«Самая объёмная свалка, расположенная рядом с системой захода на посадку и территориально относящаяся к Синьяльскому сельскому поселению, наполовину засыпана грунтом. Общественники сомневаются в том, что отходы, даже частично, извлекались из оврага и вывозились на санкционированный полигон.», — говорят общественники, отметив, что не был убран и ряд других свалок — в частности, навалы из резиновых покрышек, строительного и бытового мусора.

Эксперты ОНФ считают, что за это время участке «уже имеются следы новых загрязнений». В связи с тем, что уборка проводилась «для галочки», общественники обратились в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в ходе экологического рейда члены ОНФ обнаружили девять незаконных свалок рядом с международным аэропортом. Это не только крупногабаритный мусор, но и органические отходы, что привлекает стаи птиц. Самая крупная свалка образовалась на территории Синьяльского сельского поселения.

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