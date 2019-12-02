Москва, , 13:00 — REGNUM Законопроект о расширении режима самозанятых еще на 19 регионов РФ комет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Речь идёт о специальных условиях ведения бизнеса для граждан, которые работают «на себя» — без начальников и подчинённых ‑ и доход которых не превышает 200 тыс. рублей в год. Сегодня такие граждане, проживающие в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии могут в качестве эксперимента зарегистрироваться как самозанятые и платить налог в 4% с доходов от работы с другими физлицами, и в 6% — с доходов от работы с компаниями.

Промежуточные итоги эксперимента оказался удачными, поэтому авторы инициативы предлагают распространить его ещё на 19 регионов уже с 1 января 2020 года. Новые нормы предлагается распределить на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, а также Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Башкирию и три автономных округа — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Югру.

Между тем первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов ранее уже заявил, что по итогам 2019 года правительство намерено оценить итоги эксперимента в целом с тем, чтобы распространить действие налогового режима на все субъекты РФ с 1 июля 2020 года. В связи с этим, профильный комитет Госдумы отказался поддерживать поправки, которые направлены на включение дополнительных регионов в проведение эксперимента. Так, с января 2020 года нововведение не коснется, например, Приморского и Краснодарского краев.