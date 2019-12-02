Киев, , 12:56 — REGNUM Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора топлива сократились на 4,6%.

Соответствующие данные обнародовал 2 декабря оператор газотранспортной системы Украины, госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент, согласно данным источника, запасы газа составляют 20,76 млрд кубометров топлива.

Отмечается, что это на 28,7% больше, чем на аналогичную дату 2018 г. (16,1 млрд куб. м), хранилища заполнены на 67%.

Напомним, что Украина начала отбор топлива из хранилищ 2 ноября. При этом последний месяц осени выдался сравнительно теплым, так что накопленный на зиму ресурс Киев расходовал весьма экономно. В правительстве и «Нафтогазе» заявляют, что накопленных запасов хватит, чтобы успешно пройти зиму вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с транзитом российского газа. По оценке властей и экспертов, в случае очень холодной погоды проблемы у Украины могут появиться лишь в феврале-марте.