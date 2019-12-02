Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM Ростовские троллейбусы, принадлежащие компании-банкроту «РТК РусЭлТранс», выставлены на аукцион. Пока желающих приобрести транспортные средства 2001−2012 годов выпуска и техническое оборудование за 73 млн рублей не нашлось, они будут обслуживать пассажиров на городских маршрутах. Об этом сообщает «Ростовский пассажирский транспорт».

Компания-банкрот «РТК РусЭлТранс» принадлежит частной компании и департаменту имущественно-земельных отношений. На торги выставлено 38 троллейбусов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону восстанавливают троллейбусы, которые были подарены Москвой. Наряду с этим город ожидает поставку новых троллейбусов, которые были произведены на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

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