Киев, , 12:48 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают заявление министра экономики Тимофея Милованова о рекордном урожае зерновых и зернобобовых культур.

ИА REGNUM напоминает, что министр сообщил — по итогам ноября Украина собрала рекордный урожай в 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15 млн га. Согласно официальным данным, урожай зерновых в 2018 г. составил 70,06 млн тонн — это также был рекордный показатель.

Экономист Александр Гончаров подчеркивает — прискорбно то, что несмотря на аграрные рекорды, украинцы по-прежнему остаются самыми бедными в Европе. Также эксперт комментирует, почему так получается.

«У нас экспортеры-трейдеры украинского зерна зарабатывают от этих сделок до 19%, а в США — 1,2% — 1,3%. Выходит, что у нас львиную долю дохода получают посредники, а работающие на земле аграрии — лишь крошки с барского стола. Поэтому не удивительно, что в Кабмине Гончарука поспешили предупредить, дескать, в 2020 г. на селе замедлится рост зарплат», — заявил Гончаров.

Он призывает власти страны не подходить к агробизнесу с точки зрения «дойной коровы».

«Лично я убежден, что наши власти не отдают себе отчет в том, что Украина может стать как минимум региональным, а, возможно, через 15 — 20 лет и одним из мировых лидеров биржевой торговли аграрной продукцией. Потенциально мы имеем такие возможности. Но почему-то министры и законодатели пока не пытаются думать в таких категориях и терминах», — резюмировал специалист.