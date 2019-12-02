Рига, , 12:45 — REGNUM Японское рейтинговое агентство R&I (Rating and Investment Information, Inc) приняло решение о повышении кредитного рейтинга Латвии с минус А до А, сообщил портал LSM.

В своём заключении эксперты агентства отметили, что продолжается рост ВВП Латвии, сохраняется внутренний спрос и повышается оплата труда.

«Правительство (Латвии) хорошо собирает налоги, соотношение дефицита бюджета к ВВП сохраняется на низком уровне, — отмечают эксперты. — Сокращение нерезидентских вкладов в банковском бизнесе, привело к переориентации сектора на внутренний рынок».

В то же время эксперты R&I отметили «грядущие трудности» в стране, связанные с плохой демографической ситуацией, что скажется на наполнении социального бюджета, росте затрат на медицину и повлияет на рост экономики. Бороться с этим возможно за счёт роста производительности и проведения структурных реформ, считают специалисты.