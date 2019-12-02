Курган, , 12:40 — REGNUM Аэропорт Кургана анонсировал запуск с января 2020 года двух новых рейсов в Сургут и Ханты-Мансийск. Осуществлять их будет авиакомпания «ЮТэйр», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани Зауралья.

Полёты будут выполняться на авиалайнерах АTR 72 500 вместимостью 70 человек. Рейсы в Сургут стартуют с 12 января 2020 года по четвергам и воскресеньям, в Ханты-Мансийск — с 16 января по четвергам.

Напомним, о дополнительных авиамаршрутах из Югры в Курган заявила 27 ноября губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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