Душанбе, , 12:39 — REGNUM Таджикистан не блокировал денежные переводы из России. В пресс-службе Национального банка Таджикистана (НБТ) опровергли информацию, ранее появившуюся в СМИ.

«У нас сейчас подписано соглашение с «Юнистрим», «CONTACT», «Western Union». «CONTACT» заработает с завтрашнего дня, никаких проблем не ожидается, завершаются технические работы», — цитирует «Спутник Таджикистан» представителя регулятора.

Однако отмечается, что в пресс-службе НБТ не предоставили никакой информации относительно продления сотрудничества с компаниями MoneyGram и «Золотая Корона».

Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.

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