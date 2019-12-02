Москва, , 12:39 — REGNUM Предстоящий саммит ОПЕК+ может показать разброд и шатания внутри клуба крупнейших производителей нефти, не включающего США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«До этого события вполне возможны такие приятные для рынка самые свежие новости как то, что саудиты еще больше ограничили добычу, чтобы IPO Saudi Aramco прошло гладко, а после уже возможны различные варианты. Едва ли всерьез будет рассматриваться вариант дополнительных ограничений в 400 тыс. баррелей в сутки, который предлагает министр нефти Ирака.

Министр энергетики Александр Новак, учитывая позицию нефтяников считает, что говорить о продлении сделки ОПЕК+ целесообразно лишь ближе к апрелю, когда подойдет к концу ее срок.

Судя по имеющейся информации, накал переговоров 5−6 декабря будет не менее напряженным, чем год назад, когда ограничения были продлены до конца I кв. 2020 года. Как и тогда, сейчас остается неопределенность в торговой сфере, которая не позволяет с высокой вероятностью успеха прогнозировать динамику потребления в 2020-м году.

Ситуацию усложняют выборы президента США и разная оценка прироста добычи сланцевой нефти. Но согласно базовому сценарию, в ОПЕК+ все же продлят текущие ограничения до лета 2020 года.

В этом случае договоренности позволят сохранить гибкость и пересмотреть условия в зависимости от складывающихся обстоятельств. В то же время есть риски того, что слухи о нежелании Саудовской Аравии тянуть лямку в одиночестве могут оказаться небезосновательными, что сделает рынок заложником данных о добыче ОПЕК и привести к негативной реакции рынка, особенно если к этому моменту так и не появится ясность в вопросе заключения «первой фазы» торгового соглашения.

По этой причине можно ожидать, что в первую неделю декабря котировки марки Brent отыграют большую часть пятничного снижения, когда цены обрушились более, чем на 4%, и могут как минимум достичь $63,00−63,50.

Дальше в течение декабря-января все уже будет зависеть от исхода саммита ОПЕК+ и комментариев Саудовской Аравии. Если мрачные опасения от агентства Bloomberg подтвердятся, котировки могут опуститься к $56 и далее взять курс к $50, если же нет, и США с Китаем договорятся — то можно будет рассчитывать на движение к $68−70», — полагает эксперт.

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