Тулун, Иркутская область, , 12:38 — REGNUM Сибирский полпред Сергей Меняйло, который сегодня, 2 декабря, работает в пострадавшими от мощнейшего наводнения иркутском городе Тулуне, посоветовал властям региона работать индивидуально с каждой семьей пострадавших. Его слова цитирует губернаторская пресс-служба.

Как пояснил глава региона Сергей Левченко, на сегодняшний день 4226 семей, а это более 11 тысяч человек, уже получили жилье, но есть ещё много тех, кто не определился, в каком доме хочет жить — индивидуальном доме или многоквартирном.

До конца декабря 2019 г. в Тулуне будут построены 25 индивидуальных жилых домов с участками 15 соток (микрорайон Березовая роща). В марте 2020 г. будут сданы жилые дома в микрорайоне Угольщиков.

Также Сергей Меняйло попросил учесть, сколько же жилья в действительности нужно построить пострадавшим, учитывая, что многие переехали в другие районы и даже регионы страны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось от 26 июня 2019 г. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Сибирский полпред Сергей Меняйло сегодня, 2 декабря, приехал в пострадавший от мощнейшего наводнения иркутский город Тулун, чтобы проверить, как исполняются поручения президента по скорейшему возведению всей повреждённый инфраструктуры и обеспечению граждан домами.

Читайте также: Сибирский полпред приехал в пострадавший от потопа Тулун