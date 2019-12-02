Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Российское подразделение международного голландского пивоваренного концерна Heineken готовит иск к ТД «Интерторг» (торговые сети «Семья», Spar), который задолжал поставщику десятки миллионов рублей, не выполняя взятые на себя обязательства. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» — российское подразделение голландского концерна HEINEKEN N.V. Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года.

Как считают в компании, операционная деятельность торговой сети уже не поддерживается падающим оборотом, и менеджмент ТД «Интерторг» не справляется с проблемами. В связи с некорректным поведением сети «Интерторг» на рынке Северо-Запада HEINEKEN решил скорректировать свою политику взаимоотношений с клиентами в регионе.

Из-за принятых новым руководством торговой сети решений в «Хайникен» считают, что развитие не входит в планы сети.

«В связи с этим компанией было принято решение обратиться в суд и приостановить отношения с ТД «Интерторг», — отмечает представитель HEINEKEN.