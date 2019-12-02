Омск, , 12:35 — REGNUM В Омской области зарплаты у людей низкие. Об этом ИА REGNUM сообщил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков, комментируя рейтинг регионов России с самой высокой и самой низкой зарплатой.

«Полагаю, что причина низких зарплат — неважный инвестиционный климат в регионе. А это влечёт очень ограниченное количество рабочих мест, а как следствие большую конкуренцию среди работников. Это даёт работодателю поле для манёвра с зарплатой», — подчеркнул Сергей Кондаков.

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По его словам, для привлечения инвестиций в регионы важнейшую роль играет команда, находящаяся у власти.

«Почему в Омскую область неохотно идут инвесторы? Подобный факт можно объяснить низкой информационной открытостью региона, отсутствием желания понимать инвестора», — считает общественный деятель.

Он также указал на имеющуюся в регионе нехватку профессиональных кадров.

«Но не всё так плохо, есть люди в Омске, которые могут дать мощный импульс развитию региона», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, опубликован рейтинг регионов России с самой высокой и самой низкой зарплатой, составленный РИА Новости. Согласно этому рейтингу, в шести российских регионах доля работников, чьи заработные платы превышают 100 тыс. рублей в месяц, составляет более 20%.

Омская область заняла в рейтинге 43 место. Здесь доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц составила 2,4%, с зарплатой ниже 15 тысяч рублей — 18,1%.

Напомним, по данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций за девять месяцев 2019 года в Омской области составила 34 130 рублей. Это один из самых низких показателей в Сибирском федеральном округе.

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